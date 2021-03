Vétéran de la NBA depuis neuf ans, Gorgui Sy Dieng détient des moyennes en carrière de 7,9 points, 6,1 rebonds et 1,4 passes décisives en 21,8 minutes en 537 matchs joués au total. Sélectionné au premier tour du repêchage de la NBA 2013 (21e au total) par l’Utah Jazz, il a été transféré aux Timberwolves lors du repêchage et a passé ses six premières saisons et plus avec le Minnesota.

