XALIMANEWS- Préparez les mouchoirs… C’est le 15 mai prochain que la classe 2020 sera introduite au Hall of Fame. Une promotion pour le moins prestigieuse, qui comprend notamment Tim Duncan et Kevin Garnett, mais aussi le regretté Kobe Bryant, décédé en janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère. L’ancienne star des Lakers avait 40 ans. Il était l’une des neuf victimes de ce crash, avec l’une de ses filles, Gianna. L’institution basée à Springfield dans le Massachusetts a révélé ce jeudi la liste des personnalités qui présenteront les nouveaux venus dans la famille du Hall of Fame. Et c’est Michael Jordan qui présentera celui qu’il qualifiait de «petit frère» en février 2020.

