XALIMANEWS-C’était attendu, c’est officiel. La NBA annonce ce jeudi que le All Star Game 2021 se déroulera le dimanche 7 mars prochain, à la State Farm Arena d’Atlanta. Une fois n’est pas coutume, le match des étoiles et les concours individuels se dérouleront sur une seule et même soirée.

On retiendra notamment que le concours de dunks aura lieu à la mi-temps du All Star Game. Les festivités débuteront à 23h30 GMT. «La NBA et la NBPA vont donner plus de 2,5 M$ pour soutenir les HBCU (Historically Black Colleges and Universities) et les communautés touchées par la COVID-19», apprend-on dans un communiqué.

En matière de santé et de sécurité, il est question de diverses «mesures supplémentaires pour compléter les protocoles actuels» et «la création d’un environnement « mini-bulle » au sein d’un même hôtel pour les joueurs et les entraîneurs, ainsi que des tests PCR améliorés», informe Sport24 visité par Xalima. Evidemment, «il n’y aura pas d’activités pour les fans»… Initialement, c’est Indianapolis qui devait accueillir le All Star Game 2021. Ce sera pour 2024, après Cleveland en 2022 et Salt Lake City, en 2023.



