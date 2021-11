A l’entame de mon propos, je voudrais réaffirmer ma fidélité et ma loyauté à mon leader Dr Mohamed Diallo, Président du parti urv union pour la restauration des valeurs. J’ai connu mon leader, il y a de cela plus de 15 ans dans la persévérance et la foi. Mon leader incarne sagesse et maturité. Dr Mohamed Diallo est homme de paix et aime la stabilité économique sociale et diplomatique de son pays. Comme il aime le dire souvent, dans chaque épreuve, ne cherchez pas l’ennemi, cherchez l’enseignement. Je prie Allah le tout puissant afin qu’il intègre l’assemblée nationale à la prochaine législature et qu’il devienne le prochain Président de la République du Sénégal en 2024. Ndeye Coumba Sy Présidente nationale des femmes de l’URV

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy