Ndeye Ndack Toure dans sa nouvelle vie

XALIMANEWS-L’ancienne mannequin et animatrice sénégalaise Ndeye Ndack Touré, autrefois connue pour ses tenues audacieuses et son style glamour, a récemment pris un tournant spirituel majeur dans sa vie. Repentante et engagée dans une pratique plus profonde de l’islam, elle est devenue une femme pieuse, adoptant un nouveau mode de vie en harmonie avec ses valeurs religieuses.

En rupture avec son image passée, Ndeye Ndack arbore désormais le voile et a renoncé aux perruques et aux tenues jugées indécentes ou provocantes. Cette transformation s’est accompagnée d’une grande discrétion : la jeune femme s’est mariée dans l’intimité, conformément aux préceptes de l’islam, sans extravagance ni cérémonie publique.

Sur les derniers clichés qu’elle a partagés sur ses réseaux sociaux, Ndeye Ndack Touré apparaît entièrement couverte, un Coran à la main, reflétant son attachement à sa foi et à cette nouvelle étape de vie. Ses photos, empreintes de simplicité et de dévotion, ont touché ses abonnés et ont suscité de nombreuses réactions positives, marquant l’appréciation de cette démarche spirituelle.