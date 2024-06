Ndeye Rokhaya Sarr obtient son CFEE avec la mention « Excellente » et une moyenne de 19,22

XALIMANEWS: (Sud Quotidien ) Elle s’appelle Ndeye Rokhaya SARR, et elle a brillamment réussi son examen du Certificat de Fin d’Études Élémentaires (CFEE) Arabe, décrochant la première place de son centre et la deuxième au niveau national à l’INSTITUT AL AZHAR de Médina Fall.

Ndeye Rokhaya SARR a su se démarquer par son excellence académique, témoignant de son dévouement et de son travail acharné. Ce résultat exceptionnel est non seulement une source de fierté pour elle-même et sa famille, mais aussi pour l’Institut Al AZHAR de Médina Fall qui peut s’enorgueillir d’avoir formé une élève de ce calibre, selon Meilleure école du Sénégal.

Le CFEE est un examen crucial dans le système éducatif sénégalais, marquant la fin du cycle primaire et ouvrant la voie à l’enseignement secondaire. La performance de Ndeye Rokhaya SARR reflète non seulement son intelligence et sa détermination, mais aussi la qualité de l’enseignement dispensé par ses professeurs et l’institution.

Sa réussite inspire de nombreux autres élèves à viser l’excellence et à croire en leurs capacités. C’est également un rappel de l’importance d’un environnement éducatif soutenant et stimulant, où les talents peuvent s’épanouir pleinement.

Félicitations à Ndeye Rokhaya SARR pour cette réalisation remarquable, et tous nos vœux de succès pour ses futures aventures académiques et personnelles.