Ndongo J de Daara J Family réagit aux propos controversés d’Emmanuel Macron, « l’Occident ne doit pas oublier ce qui s’est passé »

XALIMANEWS – Lors de la réception annuelle des ambassadeurs français le 6 janvier, Emmanuel Macron a déclenché une polémique en affirmant que l’Afrique avait « oublié de dire merci » à la France pour son intervention contre le terrorisme au Sahel. Cette remarque a été perçue comme condescendante et arrogante, suscitant de vives réactions sur le continent. De nombreuses personnalités africaines, dont le rappeur Ndongo J, ont vivement critiqué ses propos, soulignant le réveil d’une conscience africaine de plus en plus revendicative de son indépendance.

Le président français a défendu l’intervention militaire de la France depuis 2013, la qualifiant de justifiée, tout en exprimant son regret face au manque de reconnaissance des dirigeants africains. Selon lui, ces derniers ne seraient pas souverains aujourd’hui sans l’aide de la France. Il a ajouté, ironiquement, que cette gratitude finirait par venir « avec le temps ».

Ces déclarations ont suscité l’indignation de nombreux Africains. Le rappeur sénégalais Ndongo J, membre de Daaras J Family et invité de Pape Sidy Fall, a réagi fermement. Pour lui, un éveil des consciences est en cours en Afrique, où les peuples prennent désormais leur destin en main. Il a salué la réplique salée du Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, à Emmanuel Macron, qui suffise comme réponse. Le membre de Daaraa J Family d’affirmer : « L’Occident ne doit pas oublier le passé », et en rappelant que « l’assassin revient toujours sur le lieu du crime ».

Le musicien a également dénoncé les énormes difficultés auxquelles sont confrontés de nombreux Africains pour obtenir un visa pour la France vue comme un Eldorado, malgré la présentation de tous les documents requis, et qui se voient souvent rejetés.