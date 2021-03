Tous ceux qui ont suivi l’émission Ndoumbélane du vendredi 19 février 2021 à la SEN TV ont ressenti une joie immense à l’issue des débats En effet, le « Ma î tre, » grand habitué des procès perdus, et son digne « neveu », ont trouvé leur maître en la personne du syndicaliste Dame M’BODJ. Outre que tous les deux précités dirigent deux associations du même acabit, l’un, un mouvement fantôme, l’autre, un parti tout aussi fantôme, ils partagent le même désir d’envahir les télévisions locales pour se livrer à un show de très mauvais aloi. Nos deux champions n’oublieront pas de sitôt cette soirée du 19 février 2021où Dame MBODJ les a proprement exécutés. Niaw ! Voilà deux mauvais débatteurs, qui avaient l’habitude d’indisposer leurs interlocuteurs, en ne leur donnant pas la moindre chance de se faire entendre comme il faut, art dans lequel Maitre excelle particulièrement. Quand on est avocat, même si on n’a jamais gagné de procès, on peut tout vous dénier sauf une intarissable faconde… Quant à « l’homme à la mallette », (ainsi nommé, parce qu’il trimbalait partout une mallette supposée de corruption du temps de Wade), qui se mêle audacieusement à tous les débats auxquels il ne comprend rien, vient de jeter le masque ; en effet, il a fallu l’affaire Sonko pour qu’il se montrât sous son vrai visage : déverser sa haine contre le leader de Pastef. Et il n’hésite pas à toujours s’acoquiner avec le représentant du pouvoir au débat, ce qui lui a valu des applaudissements honteux Le comble de l’hypocrisie, c’est qu’à chaque début d’émission, il appelle à parler sans passion, avec sérénité. Cet homme qui contraste bien avec les autres participants au débat, ferait bien de rajuster son niveau pour y prendre part ! Son niveau transparaît à chacune de ses interventions et c’est vraiment dommage.

