Lorsque le Saint Homme de Touba, Serigne Mountakha Mbacke, qu’Allah l’Agrée, nous a envoyé ses émissaires pour nous demander de surseoir à nos actions afin de lui laisser le temps d’œuvrer pour le retour à la paix, nous avons répondu favorablement à son appel, avec diligence, espérance et respect. Car nous sommes convaincus que le Khalif parle et agit au nom et pour le compte de tous nos valeureux Guides, musulmans comme chrétiens, et dans l’intérêt exclusif du peuple sénégalais. Depuis, nous n’avons posé aucun acte ou tenu aucune déclaration de nature à entraver ou gêner sa démarche. Nous réaffirmons cette posture tout en espérant, du côté du pouvoir, la même attitude de responsabilité pour libérer sans délai les prisonniers politiques, ouvrir une enquête indépendante contre les auteurs de crimes, organiser les réparations et indemnisations et abandonner les poursuites liées à ce dossier dangereux pour notre pays. Nous demandons à toutes et tous de rester mobilisés et concentrés sur nos objectifs: restaurer la démocratie et l’Etat de droit, à travers l’application des dix exigences que nous avons formulées. La theâtralisation de la tragédie vécue par les sénégalais, telle qu’elle a été présentée hier sur les écrans, est une grave agression contre les principes moraux notre société. Mais une telle bassesse n’engage que ses auteurs.

