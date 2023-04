A l’évidence, rien n’est parfait pour personne et nulle part. Conflits et scandales surviennent dans tout regroupement humain. Réglons les nôtres sous le prisme de la fraternité et de la solidarité : les institutions, la bienfaisance et la patience doivent primer. Jamais par des appels à la mort, aux pillages et aux destructions.

La réponse est « OUI « . Nous avons toujours été et nous serons encore et toujours des frères et soeurs. Nous avons le même pays que nous devons partager dans la fraternité et la solidarité.

