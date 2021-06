XALIMANEWS-Les scientifiques ont réécrit l’histoire de l’évolution humaine après avoir découvert un énorme crâne fossile qui a été enveloppé et caché dans un puits chinois il y a près de 90 ans.

La découverte passionnante nommée « homme dragon » est le dernier ajout à un arbre généalogique humain en évolution rapide grâce à de nouvelles découvertes de fossiles et à l’analyse de l’ADN ancien conservé dans les dents, les os et la saleté des grottes.

La calotte bien conservée est un crâne fossile découvert dans les années 1930 dans la ville de Harbin, au nord-est de la Chine. Ce crâne humain est connu comme celui d’une nouvelle espèce d’hominine que les chercheurs de trois articles publiés dans The Innovation nomment scientifiquement Homo longi et plus couramment Dragon Man.

Le crâne a entre 138 000 et 309 000 ans, selon l’analyse géochimique, et combine des caractéristiques primitives, telles qu’un nez large, un front bas et une boîte crânienne, avec celles qui sont plus similaires à Homo sapiens, y compris les pommettes plates et délicates.

Les chercheurs affirment que l’ancien hominin était « probablement » un homme de 50 ans – et qu’il aurait eu un visage « extrêmement large », des yeux profonds avec de grandes orbites, de grandes dents et un cerveau de taille similaire à celui des humains modernes.

Les chercheurs ont nommé le nouvel hominin – Homo longi, qui est dérivé du Heilongjiang, ou Black Dragon River, la province où le crâne a été trouvé.

Trois articles détaillant la découverte ont été publiés dans la revue ‘The Innovation’ le vendredi 25 juin.

Chris Stringer, responsable de la recherche sur les origines humaines au Natural History Museum de Londres et co-auteur de la recherche, a déclaré:

“Le crâne de Harbin est le fossile le plus important que j’ai vu depuis 50 ans. Il montre à quel point l’Asie de l’Est et la Chine sont importantes pour raconter l’histoire humaine », a-t-il ajouté.

L’équipe de recherche prévoit de voir s’il est possible d’extraire des protéines anciennes ou de l’ADN du crâne, qui comprenait une dent, et commencera une étude plus détaillée de l’intérieur du crâne, en examinant les sinus et la forme de l’oreille et du cerveau, à l’aide de tomodensitogrammes.

Selon des recherches, au cours des millénaires depuis l’émergence de l’Homo sapiens en Afrique il y a environ 300 000 ans, l’Homo sapiens a partagé la planète avec les Néandertaliens, les Dénisoviens, le « hobbit » Homo floresiensis, Homo luzonensis et Homo naledi, ainsi que plusieurs hominidés.

Les humains ont ensuite eu des relations sexuelles avec certains d’entre eux et ont produit des bébés.

“L’histoire de l’évolution humaine change tout le temps dans une période particulièrement excitante pour la paléoanthropologie », a ajouté Stringer.

L’annonce de la découverte de l’homme dragon intervient un jour après qu’un autre groupe de chercheurs a publié un article sur les fossiles trouvés en Israël, qui, selon eux, pourraient également représenter un autre nouveau type d’humain primitif.

Afrikmag