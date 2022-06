Avis de Décès Serigne Babacar Sy Mansour Khalif Général des Tidianes Senegal , les communauté Mouride, khadriya , layenne et Niassene du Senegal, M. Idrissà Seck Président du Conseil Économique Social et Encironnemental du Senegal , et Président du Parti Rewmi, Les membres de Rewmi Diaspora Stratégies et de Rewmi Usa , Monsieur Mohamed Mady Coulibaly , CHOUAIB Coulibaly dit Jacob et Mme Ndeye Khady Diouf Coulibaly son épouse, Les famille Suzanne , Yama et Amath Diouf aux Usa, Les membres de SMS Consulting du Sénégal et des Usa, Le Consul du Senegal a New York Mr Elhadji Ndao, Imam Cheikh Tidiane Ndao Masjiid Darou ainsi que l’ensemble de la communauté sénégalaise vivant en Amérique vous font part du décès le Mercredi 8 juin 2022 de Mme Aicha Coulibaly, mère de CHOUAIB et Mady Coulibaly. L’entêtement a eu lieu à Dakar le jeudi 9 juin 2022. Priez pour elle ! Vous pouvez présenter vos condoléances en appelant au 347 861 9975

