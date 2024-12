Nécrologie : Ambroise Sarr, légende de la lutte sénégalaise, tire sa révérence

XALIMANEWS-Ambroise Sarr, ancien sélectionneur de l’équipe nationale de lutte de lutte du Sénégal, s’est éteint ce mercredi 4 décembre. Figure emblématique de ce sport traditionnel, il a grandement contribué à hisser le Sénégal sur la scène internationale grâce à son expertise, son dévouement et son profond engagement envers la discipline.

Au fil des années, il a formé et encadré de nombreuses générations de lutteurs, leur inculquant des valeurs essentielles telles que la discipline, le courage et l’humilité. Sous sa direction, l’équipe nationale s’est distinguée dans de nombreuses compétitions, remportant plusieurs titres et médailles, témoins de son impact inestimable.

La disparition d’Ambroise Sarr représente une perte immense pour le sport sénégalais, laissant derrière lui un héritage durable et inspirant.