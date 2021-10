Quatre années déjà ! Bousso, Voilà quatre ans déjà ( 2017-2021) que tu nous as quittés, laissant derrière toi un vide difficile à combler. Inutile de te narrer tout ce qui s’est passé à ton insu. Mais saches que ton absence, c’est aussi ton éternelle présence dans nos cœurs et nos esprits. Ta maman, tes enfants, tes amis toute la famille pensent et prient pour toi. Ce mois qui tire à sa fin et communément appelé Octobre Rose, is yours !!!! Rest In Peace dear sister ! 11 likhlass Ton frère Madère !

