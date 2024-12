XALIMANEWS-Triste nouvelle pour Coumba Gawlo, dont le frère cadet, Mbaye Sir Seck, a été rappelé à Dieu, ce matin, des suites d’une maladie.



Très affectée par cette perte, Coumba Gawlo procédera au réaménagement du programme de célébration de ses 40 ans de carrière, notamment les activités prévues dans des pays comme la Gambie, le Maroc et la Côte d’Ivoire.

La date et le lieu des funérailles et de l’enterrement seront communiqués.