Alpha Waly Diallo n’est plus ! Le coup de fil de son frère et cousin Oussou Diallo qui vient de me l’annoncer me laisse sans voix. À Dieu nous venons et à Lui nous retournons. Alpha c’était mon « grand », mon parent saint-louisien, mon compagnon sur les chemins menant au renouveau africain. Depuis le début de l’aventure Kirinapost, il chroniquait régulièrement sur les relations internationales et la géopolitique ses deux centres d’intérêt en plus de sa religion.

Il y a quelques semaines, Alpha Waly m’a envoyé un message: » Je prépare une série d’articles sur la démocratie en Afrique. » Il m’enverra un premier article, (pas encore publié). Ce sera le seul et le dernier. Il est parti. Les habitants du point E, son quartier chéri, viennent de perdre un homme d’une grande dimension et d’une grande culture.

Spécialiste des relations internationales ayant vécu longtemps au Maroc et en Afrique du Sud, Alpha Waly parcourait le continent à longueur d’année. Sommets, forums, rencontres, il fréquentait régulièrement les capitales africaines. Militant des droits de l’homme, acteur de la société civile, combattant pour la démocratie, Alpha Waly avait toujours son bâton de pèlerin.

À chaque fois qu’ un pays vivait des moments de tensions politiques, Alpha était sur place. Ouagadougou vit des troubles, Alpha envoyait un message depuis la capitale burkinabé. Des négociations s’ouvrent à Abuja, il postait une photo sur sa page Facebook depuis l’aéroport international Nmamdi Azikiwe. Alpha Waly a vécu au rythme des bouleversements et des tremblements du continent. Proche du Professeur Ibrahima Fall, il a accompagné sur plusieurs zones de conflits l’ancien Sous-secrétaire Général des Nations- Unies, réputé fin facilitateur.

Lorsque ce dernier se présenta à l’élection présidentielle, Alpha Waly devint un des hommes clés de sa campagne. Sherpa, il se plaisait dans cette posture d’homme de l’ombre mais n’ hésitait à monter au front. Tout le monde se rappelle du jour où il prit sur la tête un projectile visant en réalité le candidat Fall. Son visage ensanglanté avait fait le tour des médias. En cela, il fait partie des héros du 23 juin.

Compagnon de route d’Alioune Tine, Cherif Salif Sy, et proche d’organisation comme le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA), il était présent partout où l’avenir du continent était discuté. Sa vie tournait autour des débats sur la paix, la bonne gouvernance et la démocratie. Je me rappelle qu’il prit part de façon active au dernier symposium en hommage à Samir Amin en 2019. Ses pérégrinations l’ont amené à rencontrer les grands du monde notamment Nelson Mandela avec qui il conversait en Xhosa.Polyglotte, Alpha Waly était à l’aise partout sur le continent.

Alpha Wally Diallo était un homme foncièrement bon. Toujours la bonne blague, toujours avenant, c’était un diplomate né. Un gentleman comme on en voit peu ! De temps en temps, on se voyait, prenait un verre et échangeait sur la vie politique sénégalaise et la géopolitique continentale. Sa connaissance aigüe des enjeux politiques en vigueur sur le continent n’avait pas échappé aux nombreux médias, TFM, ITV, Medi1TV, pour ne citer que ceux-là, qui sollicitaient son expertise systématiquement chaque fois l’actualité l’exigeait.

Alpha Waly Diallo aimait Saint-Louis profondément, sa ville, la ville de ses parents. On s’est retrouvé d’ailleurs plusieurs fois dans la vieille cité et c’était toujours de grands moments d’échanges au bord du fleuve en compagnie d’Oussou. Grand Alpha était un musulman engagé. « Activiste politique, Panafricaniste et militant des Droits de l’Homme consacrés par Dieu » c’est ainsi qu’il se présentait. El Hadj, puisqu’il a accompli le pèlerinage à La Mecque, il partageait les nouvelles heures de prières chaque semaine sur Whatssap et envoyait sur le même réseau social son Salam et ses prières chaque matin juste après la prière de Fajr. Que toutes ces prières t’accompagnent et te tiennent compagnie dans ta dernières demeure. Repose en paix grand !

Kirinapost