Nécrologie-Espagne : Notre compatriote Yamar Mané tire sa révérence (par Momar Dieng Diop)

XALIMANEWS-C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le rappel à Dieu de notre frère et ami, Yamar Mané. Cette nouvelle endeuille profondément la communauté sénégalaise en Espagne, qui perd l’un de ses membres les plus valeureux et dévoués.

En ces moments de douleur et de recueillement, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances à sa famille biologique, éprouvée par cette perte inestimable. Nous partageons leur peine et prions pour qu’ils trouvent force et réconfort face à cette épreuve.

Nous adressons également nos pensées à l’ensemble de la communauté sénégalaise d’Espagne, qui perd une figure appréciée pour son engagement et sa solidarité. Son départ laisse un vide immense dans nos cœurs et dans nos vies.

Que le Tout-Puissant, dans Son infinie miséricorde et bonté, lui accorde Son pardon et l’accueille dans Son Saint Paradis Éternel. Puisse son âme reposer en paix auprès d’Allah, et que son souvenir reste gravé dans nos mémoires comme un modèle de bienveillance et de dévouement.

MOMAR DIENG DIOP/ ESPAGNE)