XALIMANEWS -La chanteuse américaine, naturalisée suisse, Tina Turner, est morte à l’âge de 83 ans, a annoncé l’un de ses agents, ce mercredi. Surnommée la «Reine du Rock ‘n’ Roll», Tina Turner était considérée comme l’une des plus grandes artistes de tous les temps, connue pour des succès tels que What’s Love Got to Do with It et (Simply) The Best.

