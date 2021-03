La Fédération Internationale des sénégalais de la diaspora (FSD), le Comité Régional de la FSD / Espagne, les Associations et Dahira des sénégalais de Palma de Mallorca et toute la communauté sénégalaise d’Espagne ont le regret et la profonde douleur de vous faire part du rappel á dieu de leur compatriote Mouhamed Hanne plus connu sous le nom de Baye Hanne fervent défenseur des causes des sénégalais de la diaspora.

