Tous les membres, sympathisants et amis du MPCL et de l’IPS ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à Dieu du Professeur Moussa Seck. Un grand savant panafricaniste, le père des Agropoles en Afrique, Vice Président de l’IPS, parrain attitré et assumé du MPCL, vient de nous quitter ce jour 28 juin. Le Mouvement Panafricain et Citoyen Luy Jot Jotna (MPCL), L’Institut Panafricain de Stratégies – Paix – Sécurité – Gouvernance (IPS), et tous les Panafricanistes du continent et de la Diaspora sont en deuil. Que Dieu bénisse l’âme de cet illustre fils de L’Afrique et l’accueille dans son paradis céleste.

