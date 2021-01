XALIMANEWS : Malick Gakou vient de perdre l’un de ses plus fidèles compagnons. Il s’agit du doyen Mamadou Diallo de Tambacounda. Le défunt était l’un des membres fondateurs du Grand Parti. Il a accompagné la formation politique avec hargne et détermination dans tous les combats. « Malgré son âge il n’a jamais baissé les bras et nous avons toujours su compter sur ses conseils et prières. Aujourd’hui qu’il nous quitte, je m’incline devant sa mémoire et présente mes sincères condoléances et celles de tous les membres du Grand Parti à sa famille et à toute la population de Tambacounda. À Dieu cher doyen. Que la terre vous soit légère », a témoigné Malick Gakou.

