Négociation avec la France: Ousmane Sonko “corrige” Macron “cette affirmation est totalement erronée”

XALIMANEWS: Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a affirmé lundi dans la soirée qu’aucune discussion ou négociation avec la France n’avait précédé la décision du Sénégal de mettre fin à la présence militaire française sur son sol.

Le chef du gouvernement réagissait dans un message publié sur le réseau social X à des déclarations faites le même jour par le président français Emmanuel Macron lors d’une rencontre avec des diplomates français.

Cette rencontre a été organisée alors que le Tchad, le Sénégal et la Côte d’Ivoire ont annoncé la fermeture de bases militaires françaises établis dans ces trois pays.

Le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient déjà fait partir les militaires français.

‘’Nous avons proposé aux chefs d’Etat africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli on leur a laissé la primauté de l’annonce. Ne vous trompez pas parfois il a fallu pousser. Ce n’est pas parce qu’on est polis, corrects et qu’on se réorganisent nous-mêmes qu’il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant qu’on est chassés d’Afrique’’, a déclaré le chef de l’Etat français.

Il a ajouté que dans bien de ces pays, les dirigeants ne voulaient pas enlever l’armée française ou la réorganiser. ‘’On l’a assumé ensemble. C’est cela le partenariat. Nous sommes en train d’ouvrir un partenariat sécuritaire’’.

‘’Je tiens à dire que, dans le cas du Sénégal, cette affirmation est totalement erronée. Aucune discussion ou négociation n’a eu lieu à ce jour et la décision prise par le Sénégal découle de sa seule volonté, en tant que pays libre, indépendant et souverain’’, a réagi le Premier ministre sénégalais.

Le président Bassirou Diomaye Faye a fait part le 31 décembre de la décision du Sénégal de mettre fin dès 2025 à toute présence militaire étrangère sur le sol sénégalais.

De son côté, le gouvernement tchadien a dans un communiqué exprimé sa ‘’’vive préoccupation’’ suite aux propos du président de la République française qui reflètent, selon les autorités tchadiennes, ‘’’une attitude méprisante à l’égard de l’Afrique et des Africains’’.