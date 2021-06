XALIMANEWS- Présence de nervis dans le cortège présidentiel, réplique de l’opposition, spectre d’un 3e mandat, tous les éléments constitutifs d’un cocktail explosif n’attend que l’étincelle pour exploser sont réunis, prévient le mouvement Diwane de Serigne Modou Kara.

Le Sénégal est-il dans l’antichambre du chaos? La tournée économique du Président Macky Sall est émaillée de nombreuses échauffourées et violences causées par les nervis qui accompagnent la visite du chef de l’Etat. L’opposition adopte la loi du talion et entend riposter coup par coup. Sans oublier les dernières émeutes de mars dernier qui ont fortement secoué la stabilité nationale. Le Diwane de Kara, un mouvement créé depuis 1995 a organisé une conférence de presse, hier, pour alerter l’opinion publique. Diwane demande Pouvoir et à Opposition de mettre en avant l’intérêt de la nation pour maintenir la paix et la stabilité sociale. « Le mois de mars 2021 a été marqué par des vagues de manifestations d’une violence jamais égalée au Sénégal. Ces manifestations ont révélé le caractère instable des institutions de notre pays et la fragilité de notre système de gouvernance. Pour une première fois on observe des manifestations muni d’armes à feu, des séries de pillages, de vols avec effraction, destruction de bien d’autrui, d’agressions», rappelle Mounirou Sarr, secrétaire général du Diwane. « Cette situation d’instabilité amena gouvernants comme gouvernés à solliciter à l’unanimité l’intervention des guides religieux pour réguler le pays et appeler à la sérénité des esprits. Une sollicitation prise en charge par leur khalife général des mourides », a-t-il précisé. Et de poursuivre :« Malheureusement, nous constatons à nouveau la recrudescence de ces vagues de violences verbales avec un discours va-t-en guerre de l’opposition qui appelle à faire face aux nervis d’une part, et d’autre part par une violence physique inouïe exercée par des nervis qui sécurisent la tournée économique aux allures politiques du président de la république. » « Malheureusement nous assistons à une surenchère avec les élections locales qui se profilent à l’horizon avec les campagnes électorales déguisées en tournée économique et les agissements d’opposants déterminés à conquérir le pouvoir au prix du sacrifice de vies humaines. » « De nouveaux facteurs qui risquent de plonger les sénégalais dans le cauchemar de mars 2021 », avertit le secrétaire du mouvement. Abdoulaye Bodin, membre du mouvement par ailleurs patron de la mélodie divine, demande aux acteurs politique à sursoir à l’appel à la manifestation du 23 juin. Il rappelle que le 23 juin a toujours été célébrée ces dernières années par les organisations de la société civile sans cet engouement des partis politiques. Dans cette même lancée, il exhorte le président de la république Macky Sall à revoir la formule populaire de sa tournée dite économique avec son lot d’accidents et de violences. Il implore l’Etat à activer ses services dans les plus brefs délais pour évacuer l’affaire Adji qui risque de dégénérer à tout moment. Toutefois Diwane demande le respect des droits des différentes parties particulièrement celui d’Adji Sarr et d’Ousmane Sonko, ainsi que la libération de toutes les personnes arrêtées en mars dernier.

Rewmi