Les rapports entre l’organisation de Coopération et de Développement Économique ( OCDE) et le Sénégal sont fondés sur des » regles » qui bloquent le décollage socio-économique du pays.Parmi ces règles qui annihilent le développement économique et social au Sénégal figure en bonne place ceux qu’il convient d’appeler les » intaxables ». Voilà le véritable débat que devrait poser le Président Macky Sall. A défaut d’avoir ces DTS supplémentaires, le président Macky Sall doit, devant toutes les forces vives de la Nation, exposer la situation des droits d’imposition dans le cadre des conventions signées avec les pays riches et les paradis fiscaux. Le Sénégal doit être en mesure d’analyser les conventions fiscales signées afin de permettre l’examen de leur potentiel impact sur ses recettes fiscales et son développement socio-économique.

