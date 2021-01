Pourtant, le ministre de l’Environnement et du Développement durable qui s’est rendu sur place a tenté de rassurer les populations en annonçant notamment de nouvelles mesures pour circonscrire le feu. « Il faut dire que dans les prochains jours, tout ce qui a été planifié va être mis en œuvre et d’ailleurs, c’est cela qui va permettre d’arrêter en amont à travers des mécanismes et des moyens que les techniciens sont en train d’étudier actuellement. Il y a des demandes d’intervention qui ont été faites par les gestionnaires du site, qui ont demandé une expertise ailleurs et dans les jours à venir, des équipes feront mouvement et seront sur ce site pour circonscrire le feu et l’éteindre de manière définitive », a déclaré Abdou Karim Sall. Seulement, 17 jours après, le puits de gaz continue de flamber.

Cependant, au niveau de la direction de Pétrosen et du Pétrole et des Energies on cherche à rassurer les populations en affirmant que le feu sera bientôt maitrisé, «dans quelques jours pour nous laisser une exploitation en toute sécurité» et pour le bénéfice de nos populations.

