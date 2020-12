XALIMANEWS- Sans doute, l’extinction du grand brasier qui a plongé entièrement le village de Ngadiaga (région de Thiès) dans une peur bleue n’est plus qu’une question d’heures. En tout cas, selon certaines indiscrétions, les sapeurs-pompiers qui s’activent depuis maintenant 96 heures sur le site pour éteindre le puits de gaz sont enfin parvenus à circonscrire le feu. Mais pour aborder la dernière étape qui est cruciale, les sapeurs-pompiers, les équipes de Forteza, ont mobilisé les moyens matériels et logistiques inhérents à l’intervention. Sous ce rapport, à en croire le Directeur de la communication et des relations publiques de Petrosen, le matériel à utiliser pour éteindre le feu est déjà disponible. D’après Bachir Dramé, les équipes ont déjà fait un listing du matériel. D’ailleurs, après concertation, les experts ont évalué les besoins en eau pour cette opération à près de 4000 m3 d’eau et 04 engins pompes de 2000 litres par minute de capacité et de 4000 gallons minutes. Avant de signaler que le forage prévu à cet effet s’avérera très utile. En outre, il est prévu des welding-machines pour les soudures et les bassins à faire. Il a été choisi 06 spécialistes foreurs et 04 spécialistes en «Well control» venus de la société américaine Haliburton.

