Ngagne Demba Touré: “ Si la loi est appliquée dans les prochains jours, Barthélemy Dias ne sera plus maire de Dakar”

XALIMANEWS: Quelques minutes seulement après la conférence de presse Barthélémy Dias, Ngagne Demba Touré était lui aussi face aux journalistes.

Si le Directeur Général de la société des mines du Sénégal (SOMISEN) partage l’avis du maire de Dakar concernant l’impossibilité de le révoquer de son poste en vertu de l’article 135 du Code des collectivités locales qui exige qu’il soit sous le coup d’une condamnation pour un crime, il assure cependant que d’autres lois peuvent être invoquées.

« L’article L. 29 interdit l’inscription sur les listes électorales à toute personne condamnée à plus de trois mois d’emprisonnement. Or, Barthélemy Dias a été condamné à six mois de prison ferme. Il est donc concerné », estime-t-il. En outre, le responsable de PASTEF avance que selon l’article L.277 de la Constitution, un élu en situation d’inéligibilité ou d’incompatibilité peut être déclaré démissionnaire par le représentant de l’État, sauf recours devant la Cour d’appel dans un délai de 10 jours. « Si la loi est appliquée dans les prochains jours, Barthélemy Dias ne sera plus maire de Dakar»,déclare-t-il ensuite.