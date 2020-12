Le Chef l’a-t-il sciemment ? Il répond : « J’ai dit lors de la campagne présidentielle que Macky Sall n’est pas un petit politicien. C’est un grand homme politique. Il ne faut pas l’oublier et ce ne sont pas des slogans qui le feront partir. Macky est un grand stratège et il a appris. D’ailleurs, je ne suis pas surpris de la venue d’Idy et autres. Macky Sall est en train de dérouler son agenda politique. Il crée l’initiative et les gens ne font que s’adapter.

