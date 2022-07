Share on Twitter

Questekki 310 du mardi 4 juillet 2022

Dossier Ressources naturelles : La dictature de la famille FayeSall pour gérer notre gaz

Mankeur Ndiaye, diplomate sénégalais aguerri, connaît bien les enjeux des ressources naturelles. De son poste d’observation à Bamako, lorsque le Président Wade soupçonnait Macky Sall de blanchiment de capitaux, il a compris les dangers d’une prédation des ressources naturelles ; son passage à l’ITIE et ses contacts avec les ambassadeurs de l’Europe l’ont aidé. Il veut éviter au Sénégal, ce qui est arrivé au Tchad ou à la RCA. Je lui dis welcome to the club de la gouvernance démocratique de nos ressources naturelles.

“Niasse le diplomate va-t-il suivre les conseils de Mankeur NDIAYE ?“

MAMADOU LAMINE DIALLO IN #QUESTEKKI 310

Cela passe au moins par des élections législatives transparentes et inclusives. Ce ne sera pas le cas le 31 juillet 2022. Grâce à son système de parrainage et de soutien à des listes parallèles, et le sabotage organisé des listes Yewwi Wallu, la famille FayeSall pense contrôler l’Assemblée nationale en utilisant les ténors du régime, Mimi, Amadou Ba, qui seront humiliés à la première occasion.

En attendant, au moins les goorgorlu sénégalais pourront fêter la tabaski avec des moutons du Mali. Et la bataille commencera pour récupérer notre démocratie et nos ressources naturelles.

Dossier nouveau : Après Bictogo, qui est ce Ron Yafett qui s’immisce dans les ressources publiques de notre pays?

On se demande encore par quelle magie, le régime BBY dirigé par Macky Sall d’une main de fer, a pu « blanchir » Bictogo à l’Assemblée nationale du Sénégal. Par la tactique des offres spontanées ou des gré à gré déguisés, Bictogo a pu obtenir au moins le marché des visas biométriques et celui de l’Université AM Mbow de Diamnadio, toujours en construction depuis dix ans environ.

De ces affaires, le Sénégal n’a rien obtenu de concret et de palpable. Bictogo, à travers ses sociétés, est parti avec nos milliards. Cet argent a servi à huiler l’axe politique Macky Sall-ADO.

Bictogo est un artisan du troisième mandat de ADO. Rival de mon ami des classes préparatoires maths sup, l’ingénieur Feu Gon Coulibaly, PM de Côte d’Ivoire, il s’est mis en réserve à l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, en attendant la fin de son président.

“L’homme d’affaires d’origine israélienne Ron Yafett à la place de Bictogo, haro sur nos ressources publiques“

MAMADOU LAMINE DIALLO IN #QUESTEKKI 310

C’est un donc un affairiste corrompu, un politicien sans éthique que Moustapha Niasse a invité pour honorer sa « sortie » de la compétition électorale au Sénégal, après 60 ans, presque jour pour jour, de Senghor, à Sall en passant par Diouf et Wade.

En l’invitant, Niasse a voulu donner des gages forts à Macky Sall pour une troisième candidature, ce qu’il avait refusé à Wade avec sa célèbre pierre du 23 juin en compagnie de SM Thiam du PS Tanor.

Après Bictogo, le Sénégal découvre Ron Yafett, un israélien tapi dans l’ombre de la dynastie FayeSall. Il est dans l’université AM Mbow de Diamnadio, la gestion de l’hôtel particulier du Sénégal à New York et enfin la cession du Sporting Club de Dakar que les élèves du Lycée Van Vo connaissent bien. Affaires à suivre.