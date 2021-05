«Le bilan provisoire est le suivant : côté ami, quatre éléments des Forces de défense et de sécurité (FDS) et quatre civils décédés. Huit éléments des FDS et cinq civils blessés. Côté ennemi: plusieurs terroristes neutralisés (tués) dont six corps abandonnés», précise ce bilan du ministère nigérien de la Défense diffusé samedi soir à la télévision publique.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy