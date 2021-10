«Le Préfet était en congé et rentrait à Bankilaré (chef-lieu du département du même nom) quand des hommes armés lui ont tendu une embuscade. Il y a eu six morts et trois blessés parmi les soldats de la Garde nationale qui l’escortaient», a déclaré Tidjani Ibrahim Katiella, gouverneur de Tillabéri. Le Préfet «est sain et sauf», a-t-il assuré. Bankilaré est limitrophe de la province du Séno dans le nord-est du Burkina Faso.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy