Nomination à la Primature : Ousmane Sonko dévoile sa feuille de route et promet la rupture

XALIMANEWS- Ce n’est point une surprise, selon certains. Après son serment, le Président Bassirou Diomaye Faye a choisi son « frère et compagnon », Ousmane Sonko, comme Premier ministre. Ce dernier a décliné sa feuille de route dès ce mardi soir.

Dans son discours, le nouveau chef du gouvernement a tenu d’abord à remercier son binôme de président et à son nom, le peuple à qui il promet de changer les choses, en déroulant « le projet » dans les plus brefs délais.

« Aujourd’hui est un grand jour pour le Sénégal. Un jour symbolique. Je voudrais au nom du président Bassirou Diomaye Faye témoigner au peuple tout l’honneur et l’affection en sa personne mais au-delà au projet qu’il porte. Le projet que nous considérons changer durablement et profondément le Sénégal », a-t-il déclaré.

Ousmane Sonko estime qu’il s’agit d’une grande responsabilité que son lui et son équipe vont, désormais, tenir en compte. « C’est une lourde responsabilité puisqu’il s’agira, de conduire les équipes qui sont assignées de travailler d’arrache-pied dans le cadre de cette conduite de la Nation que nous avons élaboré, présenté et défendu ensemble pour un Sénégal souverain, juste et prospère ».

Considérant la tâche laborieuse, le nouveau Premier ministre compte « accompagner le chef de l’État dans sa mission certes exaltante mais délicate ». Toutefois, Ousmane Sonko considère que l’atteinte des objectifs assignés dépend, tout aussi, des populations. Aussi, il appelle à une participation collective de tout le peuple sénégalais. « Je voudrais dire aux sénégalais, chacun et chacune, là où ils se trouvent que ce projet est leur sien. Et que chacun devra donner le maximum pour atteindre l’objectif qu’on s’est assigné. Il faudra une participation collective comme le démontre, il y a quelques jours, cette formidable jeunesse lors du nettoiement des différentes artères dans les villes du Sénégal », a t-il souligné.

Et d’ajouter : « Je ne ménagerai aucun effort pour atteindre les objectifs que nous avons promis au peuple sénégalais, c’est à dire la rupture, le progrès et le changement définitif dans le bon sens ».