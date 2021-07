Le Conseil Économique et Social des Nations Unies a entériné hier le choix, indique une note reçue à notre rédaction. Le Comité des Experts Indépendants sur l’Administration Publique-CEPA se réunit périodiquement à New York pour une période de 4 ans. Aminata Touré s’est réjouie de la reconnaissance de l’expertise sénégalaise et précise qu’elle reste bien ancrée au Sénégal où elle continuera ses activités politiques et professionnelles indépendantes…

