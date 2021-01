Au delà des compétences dont Akane a fait montre dans le secteur financier et bancaire Américain et Canadien où il n’a pas arrêté de produire des résultats exceptionnels et de gravir les échelons, il a des qualités humaines qui en font un bon collaborateur: loyauté, team Spirit, positive attitude and extremely friendly.

XALIMANEWS : La section Canada du Rewmi se félicite de la nomination de Akane Ndoye au poste de Conseiller Spécial auprès du Président du CESE, chargé des questions économiques. « Akane est banquier et a travaillé à la Bank of America après ses études en finance à la University of North Carolina. Akane vient du Canada après des années passées à la CIBC et à la Banque Nationale du Canada

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy