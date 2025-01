Nomination de Aoua Bocar Thiam: Pourquoi tout ce bruit, les raisons de la colère des “pastefiens”

XALIMANEWS: Depuis sa nomination pour un mandat de 6 ans «?irrévocable?» au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), on ne parle plus que d’elle sur les réseaux sociaux. Nombre de membres de Pastef ne goûtent guère ce qu’ils considèrent comme une promotion d’un «?adversaire du Projet?».

Et ça tire de partout?! Il est reproché à cette sociologue de renom d’avoir souvent attaqué Ousmane Sonko et le projet de Pastef, notamment dans l’affaire «?Sweet beauty?». Les «?Patriotes?» réclament son limogeage malgré l’intangibilité de son mandat. Chercheure associée à l’Institut d’études des femmes de l’Université d’Ottawa au Canada, Dr Aoua Bocar Ly-Tall est sociologue/analyste et consultante. Conférencière de renom, elle a été l’invitée de divers médias et sur diverses tribunes à travers le monde (Afrique, Amérique, Europe et Océanie). Elle est l’auteure, entre autres, d’un ouvrage sur le Pharaon sénégalais (Cheikh Anta Diop : l’humain derrière le savant, L’Harmattan Sénégal, juin 2022) qu’elle a côtoyé durant neuf années.