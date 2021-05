Le nouveau découpage administratif continue à soulever des vagues du fait de l’opportunisme de certains leaders qui pensent conserver leur prétendue chefferie sur certains territoires ou procéder à un hold up politique en dernière instance.Les incohérences étant corrigées avec quelques marges d’insatisfaction ici et là entrainant naturellement des manifestations, le plus grave c’est qu’il semble qu’elles sont les conséquences de manipulations de certains leaders et maîtres chanteurs en direction des élections locales en vue.Tout le monde a suivi la constance avec laquelle l’honorable député maire de Keur Massar, Moustapha Mbengue a toujours porté devant l’assemblée nationale et devant le gouvernement, l’opportunité économique et sociale d’ériger cette localité sans cesse grandissante en département. En rapport avec les techniciens et experts de l’aménagement du territoire, le maire de Keur Massar s’est investi personnellement pour créer un CEM, un lycée, un poste de gendarmerie et d’autres infrastructures d’assainissement avec les structures d’état dédiées. Il faut ajouter à ce beau tableau, le budget qu’il a trouvé en 2014 qui était de 218 millions et 173 millions de dette, aujourd’hui relevé à 1 milliard 600 millions.A l’occasion de l’inauguration du CEM déjà en 2016, le maire avait plaidé devant le président Macky Sall, la pertinence de consacrer la départementalisation de Keur Massar, devant une foule nombreuse, adhérente , en liesse et validant le message d’espoir exprimé en leur nom.Donc personne n’est plus méritant que lui pour être porté à la tête de ce département.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy