M. Ousmane Sonko, Maire de Ziguinchor, je suis d’accord pour l’expression de la démocratie, mais je respecte aussi le choix des Sénégalais d’avoir réélu en février 2019 M. Macky Sall pour un deuxième mandat et ce jusqu’en 2024. Tel est le rendez-vous électoral pour la présidence que les Sénégalais ont convenu avec lui, par le biais du suffrage universel, conformément à la Constitution, à leur liberté, leurs choix et droit de vote exprimé en fonction de leurs principes, de leurs convictions.

Les Sénégalais peuvent taper des casseroles pour exprimer leur courroux, ils peuvent marcher pour dire leur mécontentement, c’est leur droit et celui-ci est inaliénable. Qui plus est, vivifie et vitalise la démocratie parce qu’il montre et donne des indices pour la prise en compte des attentes et l’amélioration des politiques publiques et démocratiques. Mais gardons-nous d’acter les termes d’une insurrection dont nous ne nous lèverons pas de sitôt. Dans ce Sénégal en panne de bienveillance, d’empathie et de spiritualité, qui ne devrait pas finir là où ont commencé certains pays africains il y a plusieurs années, la raison voudrait que les acteurs politiques, de quelque bord qu’ils soient, que la société civile, les sages de notre pays, comprennent sa fragilité et la nécessité urgente d’œuvrer à ses équilibres politique, économique et social aux fins d’une République debout, respectueuse de ses missions regaliennes, solidaire des différences et diversités, jalouse de ses Institutions fortes, défenderesse de ses actions justes, sénégalaises, africaines.

C’est est hors de question que vous alliez en prison pour avoir demandé de marcher, comme il est hors de question que vous soyez tué pour avoir voulu manifester. Mais, il est aussi hors de question que vous fassiez du déterminisme intégral et insurrectionnel la solution. Les Sénégalais feront ce qu’ils doivent faire quand le moment viendra et ce moment passe par les urnes. Ils le feront sans casse, sans effusion de sang. D’ici là, il n’est pas question que notre démocratie fusse-t-elle balbutiante, se saborde. Elle a besoin de vous, libre et vivant, jouissant de vos droits. Elle a aussi besoin du Pr Macky Sall, qui est son garant et son gérant. Enfin, elle a besoin de sérénité et d’acteurs militant pour son renouvellement, son amélioration et son expression continue. Elle a besoin de vous et chacun de nous, libres et vivants.

Charles Faye

