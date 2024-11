Non Madiambal, pourquoi vous ne devez pas vous taire ? (Par Marvel Ndoye)

Cher Madiambal Diagne, vous avez diffusé une contribution dans laquelle vous nous faites part de votre décision d’observer désormais le silence, que vous avez prodigué le même conseil à ce vieux psychopathe de Moustapha Diakhaté actuellement en garde à vue, ainsi qu’à d’autres hableurs avec lesquels vous avez en commun une bouche baveuse.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, nous vous demandons SVP de ne point rester silencieux, mais de continuer à envahir les médias, les plateaux télés, les réseaux sociaux, de vos mensonges, de vos fake-news, de votre bave dégoulinante contre Ousmane Sonko et le Pastef. C’est très important car c’est la meilleure garantie que le peuple a pour se conforter de ses choix faits ces 4 dernières années à l’endroit de Ousmane Sonko, de sa formation politique, de son poulain BDF, de ses alliés.

Le peuple a déjà identifié le club de vermines que vous avez constitué, le clan des plus grands ennemis du Sénégal, des mercenaires de la pire race, des mythomanes d’une espèce inconnue, des cleptomanes assoiffés de sang, des criminels et complices de criminels, des péripatéticiens de la presse, des rapiats politiques. Vous – les Moustapha Diakhate (l’insulteur) – Cheikh Yerim Seck (le mytho pervers) – Aissatou Diop Fall (la détraquée) – Bougane le guignol et wa Keur Dof Yi – MNF l’hypocrite et wa Keur Fumistes Yi – Youssou Ndour le serpent à sonnette et wa Keur Fenekat Yi – Badara Gadiaga – Babacar Dione – Yoro Dia, et quelques embusqués dans la presse en ligne.

Le peuple est déjà bien conscient que :

1° Vous ne soutenez que des salopards, des pilleurs, des tueurs, des voleurs, des menteurs, des tyrans, des comploteurs, des corrupteurs, des mécréants, ….., tant que vous bénéficiez de leurs méfaits.

2° A contrario vous ne combattez que les anti-salopards, les citoyens intègres, les croyants, les patriotes, les bons pères de famille.

Votre position, vos choix, vos conseils, sont donc les meilleurs baromètres pour ce peuple qui depuis qu’il vous a observés faire de Ousmane Sonko l’ennemi à abattre, a donc compris par là que son salut repose sur ce dernier. Personnellement c’est ce qui m’a le plus convaincu après avoir eu au départ quelques doutes sur le bonhomme.

C’est au vu de la posture anti Sonko de votre club de vermines que ce peuple a porté progressivement Ousmane Sonko d’un « plus fort reste » en 2017, à 82 députés en 2022, puis 130 députés sur 165 sept années plus tard, lui a confié les clés du palais, et a foutu dehors cet assassin qui a entrainé le pays au 4ème sous-sol avec votre complicité.

Vous devez donc continuer à parler, à baver, à mentir, sinon ce peuple commencera à avoir des doutes sur son choix, sur ces nouvelles autorités. En effet :

** Le jour où vous direz du bien d’un quelconque membre du pouvoir, cela veut dire qu’il nous cache quelque chose et qu’il est temps de s’en débarrasser

** Le jour où vous serez d’accord avec une décision du nouveau régime, ça veut dire qu’il faut revoir cette décision ou l’annuler

** Le jour votre club de vermines soutiendra Ousmane Sonko en quoi que ce soit, cela signifie qu’il est temps de le combattre parce qu’il nous cache quelque chose.

** Le jour où vous reconnaitrez une quelconque avancée dans la gestion du nouveau régime, alors c’est un signe que ce régime a commencé à corrompre des vermines.

Alors Madiambal Diagne, SVP, ne vous taisez surtout pas. Vous, votre club de vermines, ces cleptomanes de BBY, ces politiciens aigris, traitres, mauvais perdants, pleurnichards (TAS, Dias, Khaf, Bocoum, PDF). Vous servez de repère et de baromètre à ce peuple. Alors aboyez SVP, c’est ainsi que nous saurons qu’il faut continuer à faire confiance aux occupants de la caravane du projet Pastef.

MARVEL NDOYE

Email : [email protected]