Invité de l’émission FARRAM FACCE animée par le journaliste Pape NGagne NDIAYE, l’enseignant monsieur Mody NIANG m’a attribué des propos que je réfute catégoriquement.

Il est vrai que les dits propos ont été publiés par le site surdakar.com depuis 2019 et ainsi libellés avec ma photo comme suit : « DECLARATION GRAVISSIME DE MAITRE OUSMANE SEYE : « SI ON REVELAIT LE NOMBRE DE MILLIARDS VOLÉS CHAQUE ANNEE PAR LES POLITICIENS EN QUI LE PRESIDENT MACKY SALL A CONFIANCE, VOUS VERREZ QUE LES FAUX BILLETS DE MON CLIENT BOUGHAZELLI NE REPRESENTENT QUE DES MIETTES… » »

Je n’ai jamais tenu de tels propos. Toute personne responsable et de bonne foi doit savoir que cette affirmation n’est placée dans aucun contexte d’une part, et que d’autre part l’article n’est pas signé. Enfin, je ne suis pas l’avocat de monsieur BOUGHAZELLI pour faire la comparaison entre des deniers volés par des politiciens et les faux billets présumés détenus par un client pour qui je ne me suis jamais constitué.

Mon éducation et le sens élevé que j’ai de la politique et de ceux qui la pratiquent véritablement ne me permettent pas d’avancer de tels propos. Il s’agit d’un fake news publié par des détracteurs courageusement anonymes – je leur en laisse l’entière responsabilité – parce que ceux qui me connaissent savent que j’ai le courage de mes idées.

On peut me reprocher mon mutisme face à un tel article radicalement mensonger que je n’ai lu que peut être deux ans plus tard ; cependant je croyais que toutes les personnes avisées étaient de bonne foi et pouvaient faire la différence entre un fake news et une information vraie.

Merci monsieur Mody NIANG de m’avoir permis d’apporter les précisions nécessaires.

Bien cordialement à vous monsieur Mody NIANG.

Me Ousmane SEYE

Avocat à la Cour