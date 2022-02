ADVERTISEMENT

Devant les grilles du ministère de la Santé et de l’Action sociale, ce lundi, pour dénoncer le non paiement de leurs salaires depuis quatre mois.Les agents du Projet ISMEA (Investir dans la Santé de la mère de l’enfant et de l’adolescent ) déplorent le mutisme du ministère de la Santé concernant le paiement des salaires. Selon Dr Ousmane Mboup et par ailleurs porte Parole su Jour, ils sont dans le désarroi depuis plusieurs mois et les autorités sanitaires font la sourde oreille et continuer de vaquer à leur occupation comme si de rien n’était. Par ailleurs, la Bande à Dr Mboup décide de passer à la vitesse supérieure dans les jours à venir si rien n’est fait.

Rappelons que ce projet qui couvre six régions du Sud et du Sud-est (Kédougou, Kolda, Sédhiou, Tambacounda, Ziguinchor et Kaffrine) compte améliorer l’utilisation des services essentiels de Santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l’Adolescent, est le fruit de la collaboration entre l’Etat du Sénégal et la Banque Mondiale, les principales actions sont portées versl’amélioration de la disponibilité de services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l’Adolescent et une nutrition de qualité.