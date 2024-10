Normalisation et certification : Les explications de El Hadji Abdourahmane Ndione, DG de l’ASN

XALIMANEWS- Dans un contexte de mondialisation, les entreprises sénégalaises s’ouvrent de plus en plus à la normalisation et à la certification. Un domaine, jusque-là, méconnue dans certains secteurs.

Pour le Directeur général de l’Association Sénégalaise de Normalisation (ASN), cette tendance ouvre les perspectives et permet une meilleure connaissance des choses. Dans cette vidéo, il explique, notamment, les notions de normalisation et de certification, un palier essentiel pour pérenniser plusieurs secteurs d’activités, d’offrir des produits et services de qualité, mais aussi de conquérir de nouveaux marchés.