NOSTRADAMUS SALL! (Par Kàccoor bi)

Vous avez parcouru la touchante lettre de l’ex-Chef adressée aux pauvres « Senegaleriens » d’ici et de la Diaspora ? Snif, sortez les mouchoirs ! Depuis sa résidence de Marrakech où il s’est volontairement exilé, il a pris sa plus belle plume pour nous peindre un tableau si sombre et morose d’un pays qu’il a dirigé douze ans et qu’il a quitté, il y a juste moins de 8 mois. Faisant une concurrence déloyale à Nostradamus, il nous prédit des lendemains ténébreux. Préparez-vous, messieurs et dames, à souffrir. Le pays qu’il a laissé était loin de cette misère qui y prévaut actuellement. On y vivait mieux. En douze ans, il a changé Galsen qui était sous assistance de l’aide internationale et qui faisait la manche aux quatre coins du monde, pour en faire un pays émergent.

Vous en doutez ? Lui-même énumère ses nombreuses réalisations. Et selon les bons mots d’un de ses flagorneurs que la perte du pouvoir est en train de consumer à petit feu, sous son magistère, la terre promise de l’émergence était visible et à portée de regard et de main. Ça vous fait rigoler ? Faut-pas être jaloux et reconnaître qu’il a bien tenu ce charmant pays qu’il a carrément changé en Eden. Au lendemain de son départ, labgrande masse de miséreux qui s’agglutinait devant lesbrestaurants de fortune, se bousculait aux portes des palaces. Il avait transformé un pays pauvre en paradis. Tout cela, on le doit à un homme hors du commun que l’on attendait depuis nos glorieuses indépendances. Et le BonbDieu, ayant pitié de ce peuple bourré de dévotions, l’a mis à la tête de ce coin perdu du monde pour panser nos souffrances. Et voilà qu’on le chasse pour mettre des tocards qui osent sortir ses cafards. Quand il énumère ses réalisations, il oublie volontairement le pillage de nos ressources qu’il a lui-même orchestré, mettant sous le coude des dossiers et protégeant ses courtisans. Que dire de son bilan immatériel ? Tout y était impeccable avec une démocratie exemplaire et achevée. C’est sous son magistère qu’une des plus indignes traques s’est dé-mroulée dans ce pays. Et c’est le principal acteur de ces monstruosités qui nous prédit un régime dictatorial, appelant les électeurs à voter pour son cartel de voyous dont tout le monde sait qu’ils cherchent une protection pour se soustraire à la justice. Et lui-même, l’ex- Chef, si désespéré et troublé…

Kàccoor Bi – Le Témoin