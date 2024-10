Note financière du Sénégal : Le gouvernement veut inverser la tendance

XALIMANEWS- La nouvelle révision de la note financière du Sénégal par l’agence Moody’s vient d’être actée. Selon l’agence Moody’s, la note a été abaissée de Ba3 à B1 avec mise sous surveillance. Une situation qui s’explique principalement par la hausse du déficit budgétaire et de l’endettement observés entre 2019 et 2023. Mais le gouvernement du Sénégal est conscient des enjeux et semble avoir trouvé la voie.

Dans un communiqué , le ministère des Finances et du Budget indique que le Sénégal avait mandaté un audit des finances publiques, dont les résultats préliminaires ont été dévoilés en septembre 2024.

Suite à cette révision, le Ministère des Finances et du Budget a pris position en réaffirmant son engagement à mettre en œuvre une série de réformes ambitieuses, visant à réduire considérablement le déficit budgétaire dès 2025. Ce plan de redressement s’aligne sur les engagements internationaux pris avec l’UEMOA et la CEDEAO, visant à stabiliser l’économie nationale tout en réduisant le taux d’endettement de manière progressive.

En parallèle, un ensemble de réformes structurelles sera mis en place pour renforcer l’intégrité des finances publiques et garantir une gestion optimale, répondant aux standards internationaux de gouvernance financière.