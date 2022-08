Selon le Chef de l’Etat, »notre société est percutée par la violence physique et verbale et la frénésie des Fakes News, de la manipulation et des réseaux sociaux. La jeunesse semble en perte de repères, allant jusqu’à verser dans le mimétisme de mauvais goût. Les agresseurs et les casseurs n’ont pas de place à l’école, ni à l’université. Nous devons tous agir, fermement, pour mettre fin à ces dérives », a martelé le Président Sall, renseigne les Echos.

