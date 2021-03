XALIMANEWS : Le président de l’Union des magistrats sénégalais ne désespère pas quant à une bonne marche de la justice. Présent lors du séminaire, d’hier, Souleymane Téliko a indiqué que des magistrats font preuve d’abnégation dans le traitement des dossiers judiciaires. «Beaucoup d’entre nous font preuve, dans l’exercice de leurs fonctions, d’une abnégation et d’une ardeur qui en disent long sur l’amour qu’ils portent à Dame Justice», a précisé le président de l’Ums. Avant de poursuivre : «Aussi est-ce avec beaucoup de peine que nous entendons nos concitoyens adresser des critiques parfois acerbes à cette institution judiciaire à laquelle nous sommes si attachés». Il a invité à garder la raison même si le devoir d’objectivité oblige les magistrats à reconnaître que : «Notre système judiciaire comporte des limites certaines que nous gagnerions à identifier et à corriger, pour le bien de tous». Par conséquent, Souleymane Téliko indique que certaines critiques qui émanent de Sénégalais doivent être accueillies avec humilité et traitées avec clairvoyance. «Nous appelons à l’instauration d’un débat serein, responsable et constructif, qui nous permettra de baliser le chemin vers un horizon meilleur», a-t-il dit, en invoquant des passages du Coran.

