Nouakchott : Destination inaugurale de Bassirou Diomaye Faye pour consolider les relations régionales

XALIMANEWS-Pour sa première sortie à l’étranger depuis son investiture, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, se rendra à Nouakchott (Mauritanie) le mercredi 17 avril 2024, apprend-t-on de Lii Quotidien.

Cette visite officielle vise à renforcer les relations de bon voisinage et à examiner la coopération entre les deux pays, en particulier dans le domaine de l’exploitation du gisement gazier Grand Tortue Ahmeyin (GTA).

Ce champ gazier, estimé à 450 milliards de mètres cubes, est l’un des plus importants en Afrique de l’Ouest et se situe à cheval sur la frontière maritime entre le Sénégal et la Mauritanie.

Bien que sa mise en exploitation ait été reportée au troisième trimestre de 2024, cette rencontre offre une occasion clé pour discuter des développements futurs.