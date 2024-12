“Nous avons seulement un budget de 900 millions et quelques FFCA, qui ne couvre pas tous nos objectifs, tous nos besoins…”, Fatima Mbengue DG ONPN

XALIMANEWS: (APS)- Le budget de plus de 900 millions de francs CFA alloué à l’Office national des pupilles de la Nation (ONPN) ne lui permet pas d’atteindre ses objectifs, a affirmé, mardi, sa directrice générale, Fatima Mbengue.

‘’Nous avons seulement un budget de 900 millions et quelques FFCA, qui ne couvre pas tous nos objectifs, tous nos besoins. Et c’est un budget qui ne bouge pas aussi’’, a-t-elle déploré, dans un entretien accordé à l’APS, en prélude de la première édition de la Journée nationale des pupilles de la Nation.

Cette manifestation, prévue samedi 14 décembre prochain, au Centre international de conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), sera présidée par le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye.

Elle est placée sous le thème »Le statut de pupille de la nation entre devoir de mémoire et actions solidaires au service de l’enfance ».

Selon Fatima Mbengue, la signature par l’office de partenariats avec des entreprises s’explique par le fait que le budget ne permet pas d’atteindre les objectifs recherchés.

‘’Quand on vous donne ce qu’il y a de plus important dans une nation, c’est-à-dire l’enfant, alors il faut y mettre les moyens qu’il faut pour qu’au moins ces enfants, ne se sentent pas oubliés par l’Etat du Sénégal’’, a-t-elle expliqué.

Elle a appelé à un sursaut de solidarité envers l’office, souhaitant voir l’Etat revoir le budget à la hausse.

‘’J’ai eu à rencontrer le ministre des Finances, plusieurs personnes et mon ministre de tutelle [ministère de la Famille et des Solidarités], pour leur dire qu’il fallait qu’on puisse élever la barre un peu haut, pour qu’on puisse avoir un budget conséquent cette année et qu’on puisse montrer réellement ce que nous voulons faire’’, a-t-elle confié.