’Nous lançons un appel au président de la République pour un dialogue rénové avec la presse…”, CDEPS

XALIMANEWS: Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) a lancé, mercredi, à Dakar, un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour un « dialogue rénové avec la presse ».

‘’Nous lançons un appel au président de la République pour un dialogue rénové avec la presse, qui a son rôle à jouer dans le développement économique et social du Sénégal’’, a lancé le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane.

Il s’exprimait ainsi au cours d’un point de presse portant sur la situation économique des entreprises de presse. La rencontre a vu la présence des patrons de presse, des journalistes et techniciens de média.

« Nous sommes en situation de cataclysme depuis le Covid-19. À terme, la menace de fermeture des entreprises de presse est bien réelle. Plusieurs centaines d’emplois vont être perdus’’, a alerté Mamadou Ibra Kane. Selon lui, le CDEPS dit ‘’ regretter les dix premiers mois du nouveau pouvoir incarné par le président Bassirou Diomaye Faye en raison de mesures inacceptable pour l’entreprise de presse.’’

Il a également déclaré que les cotisations sociales au bénéfice des travailleurs ne sont plus versées régulièrement, pour ne pas dire pas du tout et que la couverture médicale n’est plus assurée pour nombre de cotisants des travailleurs du secteur des médias.

Selon le président du CDEPS, le Sénégal a besoin d’une presse républicaine, libre et indépendante, viable économiquement. Elle n’est « ni un adversaire, encore moins un ennemi ». Les médias sont et resteront toujours un vecteur de développement.

‘’La presse peut être un formidable outil de sécurisation des politiques publiques des dirigeants légitimement choisis par le Sénégal. C’est justement le rôle que la presse privée veut continuer de jouer. Une presse libre et indépendante est gage pour le Sénégal d’une solidité politique économique et sociale, d’un raffermissement de la démocratie, d’une conscience citoyenne renforcée, d’un meilleur vivre ensemble’’, a estimé Mamadou Ibra Kane.

Il a en outre lancé un appel à tous les citoyens sénégalais, à la représentation nationale, à la société civile et aux partenaires pour l’essor d’un ‘’environnement favorable au renforcement de la liberté de la presse et de l’état de droit’’.

APS