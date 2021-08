ADVERTISEMENT



À l’attention de mes frères patriotes, membres du COPIL, membres des autres organisations internes du parti, responsables des coordinations, membres actifs de Pastef- Les Patriotes : êtes-vous réellement conscients de la gravité de l’heure ?

Nous sommes en train de perdre les élections municipales et départementales.

Dans la chronique de la semaine du 6 août 2021 diffusée sur Jotna TV, Aldjouma Sow, le chargé des opérations électorales, révélait que trois jours après l’ouverture des inscriptions électorales, seulement 3000 Sénégalais se sont inscrits sur toute l’étendue du territoire alors que le potentiel des nouveaux électeurs est estimé à 1.000.000. C’est infime et ce n’est pas du tout rassurant. Nul besoin de vous rappeler que les enjeux des élections locales à venir sont cruciaux pour notre parti, pour le Sénégal. Ces élections locales sont sans aucun doute le premier tour des présidentielles de 2024. Un test grandeur nature pour mieux saisir les forces et les faiblesses du partidevant ses concurrents, dont le plus important demeure la grande coalition dirigée par l’APR. Nous devons impérativement remporter les échéances électorales à venir si nous voulons avoir une once d’espoir de diriger le Sénégal.

Nul besoin de vous dire que la seule arme à votre disposition c’est une jeunesse inscrite en masse sur les listes électorales.

Nul besoin de vous dire que le pouvoir en face est en train de confisquer le droit de vote des jeunes en leur empêchant de disposer facilement d’une carte nationale d’identité. Pièce essentielle lors de l’inscription.

Que faisons-nous depuis bientôt 15 jours après l’annonce de l’ouverture de la révision des listes électorales ? Rien, ou presque rien! Je vois déjà vos réactions, il exagère !

Ne me dites surtout pas que deux publications sur les réseaux sociaux et trois vidéos suffisent à faire la différence.

Il est vrai que des initiatives personnelles sont prises pour encourager les jeunes à aller s’inscrire sur les listes électorales et nous encourageons les initiateurs à continuer, malheureusement nous ne percevons nulle part une stratégie globale, coordonnée et structurée, comme une véritable machine électorale, pour que les

jeunes se bousculent dans les lieux d’inscription sur les listes électorales. Nous sommes tout bonnement en train de plonger dans le trou que le pouvoir a creusé

sans qu’aucune forme de riposte planifiée ne se mette en œuvre pour faire basculer la situation en notre faveur. Nous sommes en ordre de bataille dispersée et cela doit cesser.

Chers membres du COPIL, chers frères des coordinations, nous avons certes perdu beaucoup de temps, mais il n’est pas encore trop tard pour se retrousser les manches et se mettre réellement au travail.

Aux responsables du parti, de grâce, prenez une pause avec les réseaux sociaux, les radios et les plateaux de télé.

À tous les militants travailleurs qui peuvent le faire, prenez des congés, des disponibilités et que sais –je encore, mais rendez-vous tous dans les quartiers, mairies, polices, gendarmeries, commissions et mobilisez les jeunes pour les inscrire. Faites-le, sinon ne vous plaignez pas en janvier prochain lorsque le pouvoir se déclarera vainqueur. Nous avons encore à peine un mois pour rectifier le tir.

Ibrahima Ba, membre de Pastef

Militant inquiet