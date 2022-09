Le retour de mon collègue juriste rédacteur de la constitution au ministère de la justice dans cette période critique ne peut que nous rappeler les affaires de justice en cours de messieurs Barthélemy Diaz et Ousmane Sonko et, aussi, la légalité de la troisième candidature sur laquelle le Conseil constitutionnel pourrait être amené à se prononcer. Le nouveau gouvernement n’est pas exempt de reproches au sein de BBY. Certains affirment qu’une part belle a été réservée aux départements ou aux communes dans lesquelles BBY a perdu. D’autres s’inquiètent que des ministres issus des grands bastions électoraux de l’APR comme Matam, Podor ou Fatick ne soient pas reconduits. Cette situation pourrait créer des fissures au sein de l’APR que l’opposition serait capable de saisir pour enfin avoir une réelle implantation dans les régions de Matam et de Fatick et dans le département de Podor.. C’est donc un gouvernement de combat qui est mis en place. Aura-t-il l’efficacité et l’efficience recherchées? Rien n’est moins sûr. Car une ou des candidatures à la présidence de la République pourraient à tout moment hypothéquer son avenir. Le ver n’est-il pas déjà dans le fruit?

